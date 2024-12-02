رئيس وزراء فلسطين : مصر بذلت جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة: "نشكر مصر على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني.. سنواصل تحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "إسرائيل تستخدم التجويع المتعمد والممنهج سلاحا في الحرب وقطاع غزة لا يزال يعاني حرب إبادة مستمرة على مدار أكثر من عام".

وشدد على أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.