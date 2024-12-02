كشف ملابسات تداول فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة باستخدام قطعة معدنية بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بإستخدام قطعة معدنية بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة المشار إليها بسبب الميراث وحضانة أطفال شقيقه " المتوفى" وقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام العكاز المعدنى الخاص به.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.