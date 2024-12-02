العالم اليوم - الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة "مروع"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 13 شهرا، إن "الوضع في غزة مروع وكارثي".

وأضاف غوتيريش، في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، إن "كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك".

وعلى الصعيد ذاته، قال غوتيريش إن قطاع غزة يعد "أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان".

وقال غوتيريش "يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى".

وأضاف غوتيريش في الكلمة التي ألقتها مساعدته "ما نشهده قد يكون واحدة من أخطر الجرائم الدولية".