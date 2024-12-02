نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج حافظ برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي مع نهاية منافسات المرحلة الثالثة عشرة منه… 1- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف

2- جوناثان دايفيد (ليل): 9 أهداف

3- ماسون جرينوود (مارسيليا): 9 أهداف

4- كانغ إن لي (باريس سان جيرمان): 6 أهداف

5- إيفان جويساند (نيس): 6 أهداف

6- كايتو ناكامورا (ستاد ريمس): 6 أهداف

7- لويس هنريكي (مارسيليا): 6 أهداف

8- ارنود كاليموندو (رين): 6 أهداف

9- حامد جونيور تراوري (أوكسير): 6 أهداف