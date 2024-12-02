نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أنغام لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، يوم الجمعة المقبلة الموافق 6 ديسمبر الجاري، في قطر، ومن المقرر أن تقدم مجموعة متنوعة ومميزة من أفضل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

أنغام



آخر حفلات أنغام



والجدير بالذكر أنه قد أحيت المطربة أنغام حفلين غنائيين مؤخرًا في مهرجان "شتا الكويت"، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت وسط حضور جماهيري كبير "Sold Out"، وصاحبتها فرقة موسيقية كبيرة ضمت 50 عازفا بقيادة المايسترو الأشهر في العالم العربي هاني فرحات، مما أضاف لمسة فنية فريدة عززت من أدائها وأناقتها على المسرح.

آخر أعمال أنغام

وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي اغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، عالأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت».