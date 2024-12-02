رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكوم مستمرة في تقديم كل ما هو ممكن للفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة مستمرة في تقديم كل ما هو ممكن للفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوزارات المعنية تضع خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة.

وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أعمال التعافي في غزة والعمل على الإنعاش الاقتصادي.