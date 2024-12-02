العالم اليوم - أدنوك الإماراتية: مساهمو كوفيسترو يقبلون عرض الاستحواذ

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاثنين، إن العرض الذي قدمته للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات بقيمة 16.3 مليار دولار حاز القبول بنسبة تجاوزت الحد الأدنى وبلغت نحو 70 بالمئة من المساهمين حتى 27 نوفمبر.

وقالت أدنوك إن فترة القبول الإضافية ستبدأ الثلاثاء، مما يسمح لمساهمي كوفيسترو بإبداء رأيهم في قبول العرض حتى 16 ديسمبر.

وأضافت أن من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة "رويترز".