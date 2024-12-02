العالم اليوم - موسكو تصف العفو عن هانتر بأنه صورة "كاريكاتورية" للديمقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - سخرت موسكو، اليوم الاثنين، من العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن عن نجله هانتر، ووصفت القرار بأنه "صورة كاريكاتورية للديمقراطية".

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، في تعليق لصحيفة "إزفستيا" الروسية.

وقالت زاخاروفا لصحيفة "إزفستيا" تعليقا على العفو الذي أصدره بايدن: "إن العفو الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن عن نجله هانتر بايدن هو صورة كاريكاتورية للديمقراطية".

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سارع للتعليق على قرار الرئيس جو بايدن بعد العفو عن نجله هانتر بانتقاد القرار واصف ما حدث بأنه "إساءة وإجهاض للعدالة".

وأشار ترامب إلى أن قرار بايدن يمثل استغلالًا سياسيًا للنظام القضائي، وتساءل ترامب عما إذا كان العفو يشمل أيضًا ما وصفهم بـ"رهائن 6 يناير"، في إشارة إلى المتهمين في قضية اقتحام الكابيتول في عام 2021.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهنتر رهائن السادس من يناير J-6، الذين ظلوا الآن في السجن لسنوات؟ يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الاثنين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر عفوًا رئاسيًا عن نجله هانتر، الذي أقر بالذنب في سبتمبر الماضي، في 9 تهم موجهة إليه متعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالي.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أقر هانتر بايدن بالذنب، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.

وأقر هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.