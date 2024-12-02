كومباني يكشف خيارات تعويض هاري كين ويؤكد صعوبة مواجهة باير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة باير ليفركوزن، غداً الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس ألمانيا.

وبدأ كومباني حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بالكشف عن خيارات تعويض هاري كين، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وقال المدرب البلجيكي: “من الصعب قول ذلك، لكن (كين) لديه فرصة للعب مرة أخرى هذا العام”.

وتابع: “بالتأكيد سغيب عن بعض المباريات، ومن الصعب تعويضه مباشرةً، فهو لاعب بارز.. لكننا سنحل الأمر بصورة مختلفة”.

وأوضح: “لدينا خيارات عديدة، على غرار توماس مولر وماتياس تيل وسيرجي جنابري ومايكل أوليسيه وليروي ساني.. ربما من الصعب الاعتماد على كينجسلي كومان في هذا المركز”.

وأردف: “هاري سجل 20 هدفاً، ومن الصعب استبداله.. لكن لدينا لاعبون قادرون على تسجيل الأهداف، ومن بينهم جمال موسيالا”.

وعن المقارنة بينه وتشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، أجاب: “كلاعب كنت بعيداً عنه، حيث كنت مدافعاً، ودائماً ما أجاد التمرير، بغض النظر عن المسافة”.

وواصل: “لكن الآن أصبحنا مدربين، وأمام دورتموند واجهت نوري شاهين، والآن تشابي ألونسو، وأعتقد أنه سينقل خبراته للاعبين”.

وأضاف: “ليفركوزن يتميز بالضغط العالي، ويلعبون بعدوانية ويضيقون المساحات.. في النصف الأول من الموسم، كان الفريق متماسكاً ومرناً للغاية في نظامه.. هو يملك العديد من الخيارات، علينا أن نكون منتبهين، ونلعب على نقاط قوتنا”.

وأتم كومباني: “لديهم مهاجمون جيدون للغاية، ويمكنهم التراجع والدفاع بعمق كبير، كما فعلوا أمامنا في الدوري، ولا أعرف ما إذا كانوا سيتبعون نفس النهج من جديد”.