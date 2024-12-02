وزير خارجية لبنان: نجدد التعهد بالالتزام بالقرار 1701

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - أكد عبدالله بوحبيب وزير خارجية لبنان، أن الالتزام بالتطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن 1701 فتح نافذة في جدار الأزمة، مجددا تعهد بلاده بالوفاء بالتزاماتنا وفقا لمدرجات القرار الأممي.

وأضاف «بوحبيب»، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بلاده تعول على ما سبق من أجل خلق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية حتى يرجع الهدوء والازدهار ويبعد شبح الحرب.

وشدد، على أنّ الاستقرار والسلام المستدام لن يتم الحصول عليه قبل إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية بالكامل، مشددًا، على أن بلاده تدفع منذ أكثر من عام ثمنا باهظا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

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