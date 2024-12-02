مصطفى مدبولي: توجيهات دائمة من الرئيس السيسى بدفع العلاقات بين مصر والكويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، يرافقه السفير بدر التنيب، مساعد وزير خارجية الكويت لشئون مكتب الوزير، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، وبحضور السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير خارجية الكويت، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصُباح، أمير دولة الكويت، والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، مؤكداً توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بالعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مجتمع الأعمال، سعياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وذلك من خلال الإعداد لعقد منتدى رجال الأعمال المصري الكويتي في أقرب فرصة ممكنة.

وتقدم مدبولي بالتهنئة لدولة الكويت على التنظيم الناجح للقمة الخليجية الـ 45 في الأول من ديسمبر 2024، معرباً عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت بالقاهرة قريباً، وتبادل الزيارات بين الجانبين على مختلف المستويات، وذلك من منطلق الحرص على إعطاء دفعة قوية للاستثمارات الكويتية في مصر، واستثمار الفرص الواعدة في عدة قطاعات.

من جانبه، أكد عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت تقدير بلاده للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بمصر، وتقدير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى الداخلي والإقليمي، لاسيما فيما يخص الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأعرب وزير خارجية الكويت عن تطلعه لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي في الكويت في أقرب فرصة ممكنة، مشيراً إلى الدور المهم الذي تقوم به الجالية المصرية بدولة الكويت، وتنوع أطر التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.

وأوضح عبد الله علي اليحيا، أن دعم الاستثمارات الكويتية في مصر يعدُ أحد الأولويات على أجندة مجلس الوزراء الكويتي، حيث يأتي التعاون مع مصر ضمن الشراكات الرئيسية التي تسعى الكويت لدفعها خلال الفترة المقبلة مع عدد من الدول ذات الأهمية لها.