بدر عبد العاطي يبحث مع نائب وزير خارجية أستراليا تعزيز التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم "تيم واتس" نائب وزير خارجية أستراليا، وذلك على هامش مشاركة الأخير في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

تناول اللقاء مُختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث أشار وزير الخارجية لوجود آفاق عديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال، لاسيما في قطاعات التعدين والهيدروجين الأخضر والزراعة والطاقة وغيرها من القطاعات التي تحتل أولوية متقدمة لدي الجانب المصري.

وحول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تبادل وزير الخارجية الرؤي والتقييمات مع المسئول الأسترالي حيال آخر مستجدات الأزمة الراهنة في غزة.

كما شدد على أن مصر تؤكد على الأهمية القصوي للوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مشيراً إلى أن استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير مقبول، ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الأزمة.