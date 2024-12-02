العالم اليوم - زوجة نتنياهو تكشف تفاصيل لقائها مع ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - كشفت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل لقائها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا.

وكتبت مارغو مارتن نائبة مدير الاتصالات لدى ترامب على "تويتر"، إن الرئيس المنتخب تناول العشاء مع سارة نتنياهو في منتجعه.

وقالت سارة نتنياهو إنها طرحت قضية الرهائن خلال اجتماعها مع ترامب، في ملعب الغولف الخاص به في ويست بالم بيتش.

وكتبت في منشور على "إنستغرام" باللغتين الإنجليزية والعبرية: "خلال الاجتماع الذي كان دافئا وودودا ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك الصداقة الراسخة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية الاستمرار في رعاية الرابطة الفريدة بين بلدينا".

وأضافت: "لفتت انتباه الرئيس أيضا إلى المعاناة الهائلة التي تحملتها إسرائيل في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس المباغت قبل نحو 14 شهرا.

وأكدت زوجة نتنياهو على "الحاجة الملحة للعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن (المحتجزين في قطاع غزة) وإعادتهم بسرعة".

وتابعت: "ناقشنا أيضا الأهمية الاستراتيجية لانتصار إسرائيل في الحرب ضد محور الشر، من أجل مستقبل أكثر استقرارا وأمانا في الشرق الأوسط وحول العالم".

كما قالت سارة نتنياهو أنها هنأت ترامب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وسافرت سارة نتنياهو إلى ميامي حيث ستبقى هناك لأسابيع، من أجل زيارة ابنها يائير.