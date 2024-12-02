العالم اليوم - ميليشيات عراقية تدخل سوريا لمساندة الجيش في معارك الشمال

انتم الان تتابعون خبر ميليشيات عراقية تدخل سوريا لمساندة الجيش في معارك الشمال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - قال مصدران في الجيش السوري إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا الليلة الماضية قادمة من العراق وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل الفصائل المسلحة التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب وسيطرت على أحياء في مدينة حلب.

وذكر مصدر كبير في الجيش السوري لرويترز أن عشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران عبروا أيضا من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.

وتابع "هاي تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال".

وأضاف المصدر موضحا أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون.

من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تعزيزات لـ"الحشد الشعبي" وصلت إلى سوريا لدعم الجيش السوري في معارك حلب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي قوله إن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة التنظيمات المسلحة، التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب.

وقالت صحيفة هآرتس، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن إيران بدأت، في إرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الحكومة السورية على مواجهة تحرك التنظيمات المسلحة، شمالي البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تخشى أن تستغل إيران التطورات في سوريا، لزيادة قواتها بشكل كبير في البلاد.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، إن حزب الله اللبناني قام بتحويل بعض من قواته من لبنان إلى سوريا من أجل حماية منشآته هناك.

وأضافت الهيئة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن الأحداث في سوريا يمكن أن تساعد على المدى القصير في إحلال الهدوء على الحدود الشمالية لإسرائيل.