العالم اليوم - مصادر: القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرق حلب

انتم الان تتابعون خبر مصادر: القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرق حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - قال مصدران من الفصائل السورية وأحد السكان، الإثنين، إن قوات وحدات حماية الشعب الكردية بدأت الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في القطاع الشمالي الشرقي من مدينة حلب، بموجب اتفاق مع الفصائل المسلحة.

وذكر المصدران لـ"رويترز" أن الاتفاق على الانسحاب من الشيخ مقصود وبستان الباشا ومناطق أخرى في مدينة حلب، يسمح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الأكراد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصادر: القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرق حلب .. في رعاية الله وحفظة