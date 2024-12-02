العالم اليوم - روسيا تعلن استمرارها في دعم "الأسد"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن استمرارها في دعم "الأسد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستستمر في دعم الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى أن موسكو تتابع الوضع العسكري على الأرض بعد تقدم فصائل مسلحة إسلامية وجماعات معارضة مسلحة في بعض المناطق السورية.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستحدد موقفها بناءً على التطورات المستجدة في الميدان.

الجيش السوري يعزز دفاعاته بمساعدة روسية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك شنّ ضربات متتالية على تجمعات المسلحين في أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

وقال البيان إن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات التي كانت بحوزتهم. كما أعلنت القوات السورية عن تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب، بهدف تعزيز خطوط الدفاع وحماية المدنيين والجنود.

دعم عراقي للجيش السوري

وفي خطوة تعكس تصعيدًا إقليميًا آخر، ذكر مصدران في الجيش السوري أن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران عبرت إلى سوريا قادمة من العراق في الساعات الأخيرة، وتتجه نحو شمال سوريا لتعزيز القوات السورية في مواجهة الهجمات المتواصلة من قبل الفصائل المسلحة التي تمكنت من السيطرة على مناطق واسعة في ريف حلب وإدلب.