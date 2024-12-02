اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين ابو علي للإطمئنان على صحته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - امين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين ابو علي للإطمئنان على صحته
98ee83ab56.jpg
f66194c298.jpg
ffd8d5aca1.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن بزيارة الشيخ زيد محمد ابوعلي عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين

312c463513.jpg

دوت الخليج -
امين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين ابو علي للإطمئنان على صحته
قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن بزيارة الشيخ زيد محمد ابوعلي عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين للإطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية كللت بالنجاح .
ونقل الأمين العام للشيخ زيد ابو علي تحيات رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس وتمنياته له بالشفاء العاجل .
من جانبه عبر الشيخ زيد ابو علي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر وللأمين العام ولقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مؤكدا أنها في تحسن بحمد الله .
رافق الامين العام في الزيارة القاضي احمد عبدالله الحجري عضو اللجنة العامة؛ وعبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة و الشيخ حسين علي حازب عضو اللجنة العامة وعبدالله غالب الكبودي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية و خالد احمد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة وعادل احمد ربيد مدير مكتب الامين العام
9a2228b290.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
0888aeb17b.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
1d4b36ac70.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 17ef87ae00.jpg 2003-2024 33e607294f.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين ابو علي للإطمئنان على صحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا