أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين ابو علي للإطمئنان على صحته

دوت الخليج -

امين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين ابو علي للإطمئنان على صحته

قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن بزيارة الشيخ زيد محمد ابوعلي عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين للإطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية كللت بالنجاح .

ونقل الأمين العام للشيخ زيد ابو علي تحيات رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس وتمنياته له بالشفاء العاجل .

من جانبه عبر الشيخ زيد ابو علي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر وللأمين العام ولقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مؤكدا أنها في تحسن بحمد الله .

رافق الامين العام في الزيارة القاضي احمد عبدالله الحجري عضو اللجنة العامة؛ وعبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة و الشيخ حسين علي حازب عضو اللجنة العامة وعبدالله غالب الكبودي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية و خالد احمد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة وعادل احمد ربيد مدير مكتب الامين العام