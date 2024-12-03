رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفيا غداً عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، مؤتمراً صحفياً ، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي أمس اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والجهود المبذولة لخدمة التنمية الشاملة في محافظات الوجه القبلي خلال الفترة الماضية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من تأكيد فخامته بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة؛ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لأبنائنا في هذه المحافظات، في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لشبابنا بها.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أنه انطلاقا من تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتم تنفيذ العديد من المشروعات في عدد كبير من القطاعات المختلفة، تأسيسا على استراتيجية الهيئة المبنية على مجموعة من الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 المحدثة"، وتتمثل في تحقيق جودة الحياة، ونظام بيئي متكامل ومستدام وإقتصاد متنوع معرفي تنافسي، كما تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد.

وفي هذا الإطار، أوضح اللواء شريف صالح أنه تم تحديد ثلاثة اتجاهات رئيسية لعمل هيئة تنمية الصعيد طبقًا لقانون إنشائها، وهي: وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد بمشاركة أهلها، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتحسين جودة الحياة، بالإضافة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البنية الأساسية للمشروعات بالمناطق المستهدفة.

وانطلاقا من ذلك، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمحاور التنموية وتنحصر في المحور: الاجتماعي، والصناعي، والزراعي ، واللوجيستي، والبيئي، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد 42 مشروعا تنمويا في كل هذه المحاور بإجمالي 1.779 مليار جنيه، تشمل إقامة منطقة تجارية لصالح أهالي النوبة فى أسوان بوادي كركر / إقليم جنوب الصعيد، وإنشاء وتجهيز 14 مجمعا صناعيا حرفيا لخدمة محافظات : الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، فضلا عن إقامة مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية لصالح محافظة بني سويف بمركز الواسطى/ إقليم شمال الصعيد.