نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نورهان تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نورهان، تريند محرك "البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك عقب لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، والذي يعرض على شاشة قناة "الحياة".

نورهان

أبرز تصريحات نورهان

وقالت نورهان إنها كانت بحاجة لإجراء عملية طبية حساسة، لكن خوفها على مستقبل ابنها معاذ دفعها للتردد في اتخاذ القرار رغم المخاطر الصحية. وأضافت: "كتبت وصيتي وقررت التبرع بأعضائي كصدقة جارية في حال وفاتي"، مشيرة إلى أنها استشارت أحد العلماء المصريين الذي نصحها بإجراء العملية، لكن الأمومة كانت تظل أولويتها.

وعن حياتها الشخصية، أكدت نورهان على أهمية دور الأمومة في حياتها، وقالت: "كنت أتمنى أن يكون لدي ابنة بجانب معاذ، وتعلقت به بشكل خاص بسبب العيش معه في ظروف مشابهة".

كما تحدثت عن علاقتها بابنها، حيث كانت معلمة في مدرسته، مما ساهم في تقوية روابطهما.

وعن تجربتها في الوسط الفني، أكدت نورهان أنها ما زالت تحتفظ بعلاقات طيبة مع بعض الفنانين مثل حنان مطاوع وهبة مجدي وسهر الصايغ، مشيرة إلى أن الوسط الفني والإعلام غالبًا ما يركزان على عوامل خارجية أكثر من الكفاءة. كما تحدثت عن تجربتها كمقدمة برامج في السودان، حيث وصفتها بأنها كانت "مثرية".