نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: أمطار متفاوتة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مع تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا.

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر، خصوصًا أثناء القيادة وفي المناطق المكشوفة، نتيجة نشاط الرياح وسقوط الأمطار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الأمطار والسحب:

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، مع أمطار متفاوتة الشدة تمتد لاحقًا إلى باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة:

الطقس نهارًا: معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس ليلًا: بارد، خاصة في الصباح الباكر.

الشبورة المائية:

تُحذر الأرصاد من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر.

الرياح السطحية: شمالية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.25 متر.

الرياح السطحية: شمالية غربية.

درجات الحرارة في المدن والمحافظات اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 22 14 الإسكندرية 23 11 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 26 14 أسوان 25 11 مطروح 21 12 العريش 22 08 دمياط 22 15

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