حسين الجسمي ينشد للوطن "عيد الاتحاد" في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - من أشعار صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئیس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان "عيد الاتحاد"، حيث استذكر في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

كلمات الأغنية

وقال في أبياتها كلّ يوم يمر يقوى الإتحاد... لي بنوهْ أهل العزومْ الغانمينْ ورايةُ الأمجاد مرفوعَهُ بحياد... في السما يحمي حماها المخلصينَ إبتدَتُ في كفْ زايدْ باعتمادْ وإنتهَتُ في كفْ وضاحُ الجبينْ نعمْ بوخالدْ لها في الرفعْ زادْ.. لينْ صارتْ في حما أقوى يمينْ دولتي بالعدل مشهورَهْ وكادْ... شعبها أسعَدْ شعوبْ العالمينْ دينها الإسلامُ في طيبْ إعتقادْ منْ بداياتْ الرسالهُ مسلمينْ ونهجها واضِحْ ماتهوى الإنفرادْ دومْ تهوىَ وحدَةُ الصَّفْ الرّصينْ العمَلْ فيها مقدَّسْ وبرشادْ قادها محمدْ إلى الرَّكنْ الرَّكينْ نحنْ ناس مايحبونْ الرقادُ... دومْ نتحرَّكْ ونسعىَ جاهدين لأجل هذا دولتي ماهي جماد دولتي حيّهْ حياةْ الخالدينْ عيدها عيدٍ مميَّزْ في العَيادْ... عيدْ أمَّهْ كاملِهْ دنيا ودينْ به أهنيكمْ بأبياتٍ جدادْ وأسألْ اللّهْ أنْ يوفقنا ويعينْ.

تفاصيل أغنية “عيد الاتحاد”

وقد قام بتلحين أغنية "عيد الاتحاد" الملحن ماجد عبدالله، فيما تولى زيد عادل عملية التوزيع الموسيقي. أما المكس والماستر، فقد أُنجزا على يد المهندس علي الأمير.



الأغنية عُرضت من خلال فيديو كليب تضمن مشاهد أرشيفية عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع اليوتيوب، إضافة إلى بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة.