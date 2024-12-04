ارتفاع إنتاج أوبك من النفط خلال نوفمبر مع تعافي الخام الليبي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - سي إن بي سي_ زاد إنتاج النفط المتعلق بمنظمة “أوبك” للبلدان المصدرة للبترول خلال نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، في ظل تعافي الإنتاج في ليبيا بعد حل أزمة سياسية، بحسب ما كشفه مسح لوكالة .

ورغم تلك الزيادة فإن التخفيضات المتعهد بها من أعضاء مجموعة أوبك+ “التحالف الأوسع” أبقت إنتاجها عند مستوى ستقرا إلى حد كبير.

وكشف المسح، الثلاثاء الثالث من ديسمبر، عن ارتفاع إنتاج منظمة أوبك إلى 26.51 مليون برميل يومياً، نوفمبر الماضي، مع زيادة 180 ألف برميل يومياً عن أكتوبر، وكانت ليبيا في صدارة المنتجين الذين ارتفع إنتاجهم.

جاء ذلك بعد تعافي الإنتاج في ليبيا عقب حل خلاف بشأن السيطرة على البنك المركزي المصري، وهو ما أتاح للدولة الواقعة في شمال أفريقيا باستئناف إنتاجها بالكامل في حقول النفط وشكل ضغوطا نزولية على الأسعار، ولا تندرج اتفاقيات أوبك+ المتعلقة بخفض الإنتاج على ليبيا.

وتضمنت الزيادات أيضاً 50 ألف برميل يومياً من دولتي نيجيريا وإيران.

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ولم يكشف المسح عن تراجعات كبيرة في الإنتاج، لكنه خلص إلى أن انخفاض طفيف لإنتاج العراق، مما يعكس الجهود التي يبذلها العراق من أجل الامتثال لحصته المتفق عليها في تحالف أوبك+.

وبحسب المسح، تجاوز الأعضاء التسعة الذين تنطبق عليهم اتفاقات “أوبك+” لخفض الإنتاج هدف التخفيضات المطلوب بنحو 16 ألف برميل يومياً، وكانت الجابون صاحبة أكبر قدر في تجاوز الهدف المخصص لها.

وتأتي نتائج هذا المسح قبل يومين من الاجتماع المرتقب لتحالف أوبك+ يوم الخميس، والذي قد يشهد صدور قرار بتمديد تخفيضات الإنتاج إلى بعد يناير 2025، بسبب مخاوف متعلقة بالطلب عالمياً، وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة، وفق ما قالته مصادر لوكالة .