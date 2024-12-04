مال وأعمال

عماد إمام: استبيان الميزانية المفتوحة يظهر وجود تحديات تقنية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عماد إمام: استبيان الميزانية المفتوحة يظهر وجود تحديات تقنية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - باره عريان_ قال عماد إمام ، كبير مسؤولي مستشاري البرامج في IBP، إن استبيان الميزانية المفتوحة يظهر وجود تحديات تقنية وسياسية، تؤثر على الشفافية والمسائلة في المنطقة، منوهًا إلى أن IBP هي منظمة دولية تعمل على الوصول لاستخدام متساوي للموارد العامة، وتهدف إلى بناء معرفة قوية حول الميزانيات، حتى يفهم المواطنون كيفية تخصيص الميزانيات، والقرارات المتعلقة بها.

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وأضاف أن المنظمة تتحدث عن الأموال، والقيم والحقوق، وكذلك عن عمل الحكومة، حيث أنها تعتبر الميزانية عقد اجتماعي تعقده الحكومة بشكل سنوي مع المواطنين، لافتًا إلى أن المنظمة تبني ائتلافات متعلقة بالعمل على الميزانيات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير معلومات واضحة متعلقة بالميزانية.

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وأوضح أن الاستبيان المفتوح يمنح المنظمة القدرة على أن تكون إطار للمسائلة في البلدان التي تعمل معها، مؤكدا أنها تعمل من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني، ليتمكن من تقديم المعلومات للمواطنين من خلال هذا الاستبيان المفتوح، ، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024.

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وأكد أنه قد تم العمل في عدد من الدول، بالتعاون مع عدد من الخبراء الذين يحضرون الاستبيان الذي ستقوم المنظمة بمراجعته، وكذلك الحكومات، منوهًا إلى أن الهدف من ذلك أن تتمكن المنظمات المدنية والحكومات من التحاور والتباحث.

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وأشار إلى أن الاستبيان يركز على 3 جوانب، أولهم الشفافية، وهنا تجدر الإشارة إلى 8 وثائق أساسية متعلقة بالميزانية، وهم تحضير الميزانية، والموافقة عليها، وتطبيقها، إلى جانب المتابعة، والمسائلة، ومن ثم يتم التركيز على المشاركة، ويأتي التدقيق في النهاية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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