مدبولي: خطة لتطوير منطقة الأهرامات وإنشاء 5 آلاف غرفة فندقية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن الانتهاء من الأعمال الأساسية لمتحف الأهرام وتطوير منطقة الأهرامات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين شبكة الشوارع والمرافق في المنطقة بالكامل.

وأوضح مدبولي أنه بناءً على الرؤى التي قدمها رجال السياحة، تم تحديد حاجة المنطقة إلى ما لا يقل عن 5000 غرفة فندقية جديدة، في إطار التوسع السياحي الكبير المتوقع.

وأضاف أن تطوير المنطقة سيشمل توافر مرافق سياحية متكاملة تتماشى مع أهمية المنطقة التاريخية، مع الاستفادة من قرب مطار سفنكس، ما يسهم في تسهيل حركة السياح إلى هذه الوجهة.

وأشار مدبولي إلى أن هناك خمسة تحالفات من مكاتب استشارية عالمية أبدت اهتمامها بوضع المخطط التفصيلي للمناطق المحيطة بالأهرام، مع الأمل في الانتهاء من التخطيط التفصيلي في غضون ستة أشهر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على منظومة متكاملة تشمل السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية، مع تطوير المنشآت الفندقية التاريخية المملوكة للدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

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ولفت إلى أن المشروع يشمل أيضًا مناطق أخرى، مثل الساحل الشمالي، البحر الأحمر، منطقة الفسطاط، ومربع الوزارات، الذي سيشهد تحويل مباني الوزارات القديمة إلى منشآت فندقية ومرافق سياحية فاخرة.

وأوضح مدبولي أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق هدف مصر في استقطاب 30 مليون سائح خلال الأعوام المقبلة.