نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:42 صباحاً - دوت الخليج_ أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخري. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرار بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.

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