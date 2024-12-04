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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة تخصص 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن الحكومة خصصت 115 مليار جنيه لتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية في خمس محافظات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتشمل هذه المرحلة محافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء. وأوضح مدبولي أن هذه المبالغ ستخصص على مدار ثلاث سنوات مالية، بحيث يتم الانتهاء من تأهيل هذه المحافظات بنهاية تلك الفترة.
وأكد مدبولي أن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في هذه المحافظات، حيث ستدخل كل محافظة تباعًا على مدار الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف أنه بنهاية هذه الفترة، ستكون هذه المحافظات قد حصلت على الخدمات الصحية الكاملة في إطار المنظومة، على أن تليها المراحل التالية من المنظومة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو إتمام خطة التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء مصر في بحلول عام 2033 ، ولكن الحكومة تسعى لتسريع تنفيذ هذه الخطة بما يتماشى مع المستجدات الحالية.
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وأكد أن هذه المنظومة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للوفاء بهذه الخطة، معتبرًا أن إتمام هذا المشروع يعد من أهم أولويات الدولة في القطاع الصحي.
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