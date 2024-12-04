رئيس الوزراء: الإعلان قريبا عن طرح مشروعات للسياحة العلاجية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اقتراب إطلاق مجموعة من المشروعات السياحية العلاجية في منطقة سيوة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستستغل موارد المنطقة الطبيعية المميزة، مثل الرمال والمياه والبحيرات، والتي تجعلها وجهة مثالية للسياحة العلاجية.

وأوضح مدبولي أن هناك طلبًا متزايدًا على توفير أراضٍ لإقامة مشروعات سياحية علاجية في سيوة، وهو ما دفع الحكومة للتعاون مع محافظة مطروح لوضع التصور النهائي لهذه المشروعات.

وأضاف أن الحكومة بصدد الإعلان عن هذه المبادرات قريبًا، وأنها ستشمل طرح أراضٍ لمشروعات كبيرة في هذا المجال.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة العلاجية في مصر وجعلها جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.