مال وأعمال

رئيس الوزراء: الإعلان قريبا عن طرح مشروعات للسياحة العلاجية…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الإعلان قريبا عن طرح مشروعات للسياحة العلاجية… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اقتراب إطلاق مجموعة من المشروعات السياحية العلاجية في منطقة سيوة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستستغل موارد المنطقة الطبيعية المميزة، مثل الرمال والمياه والبحيرات، والتي تجعلها وجهة مثالية للسياحة العلاجية.

predco_adv_2021

وأوضح مدبولي أن هناك طلبًا متزايدًا على توفير أراضٍ لإقامة مشروعات سياحية علاجية في سيوة، وهو ما دفع الحكومة للتعاون مع محافظة مطروح لوضع التصور النهائي لهذه المشروعات.

E-Bank
BonatMisr

وأضاف أن الحكومة بصدد الإعلان عن هذه المبادرات قريبًا، وأنها ستشمل طرح أراضٍ لمشروعات كبيرة في هذا المجال.

بنك التعمير والاسكان
Haval

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة العلاجية في مصر وجعلها جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الإعلان قريبا عن طرح مشروعات للسياحة العلاجية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا