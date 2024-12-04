عماد إمام: 30% من وثائق الميزانيات التي يتم تحضيرها لا تنشر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - باره عريان_ أكد عماد إمام، كبير مسؤولي مستشاري البرامج في IBP وهي منظمة دولية تعمل على الوصول لاستخدام متساوي للموارد العامة، وتهدف إلى بناء معرفة قوية حول الميزانيات أهمية نشر الميزانية بشكل دائم، وأن يتم الإفصاح عن وثيقة الميزانية، حتى يتمكن الجميع من المساعدة على مستوى تطبيق الميزانية.

ولفت إلى أن 30 % من الوثائق التي يتم تحضيرها لا تنشر، الأمر الذي يؤثر على مستوى الشفافية.

ونوه إلى أن الأردن سجلت أعلى من المعدلات الإقليمية على مستوى الشفافية، كما شهدت مصر وتونس ولبنان والجزائر تقدم ملموس، نظرًا لما لديهم من ممارسات جيدة فيما يتعلق بنشر الميزانية.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين، أكد ضرورة التأكد من وجود وعي لدى المواطنين على صعيد الميزانية، لافتا إلى وجود نقاش كبير في مصر حول هذا الأمر، مما يعكس تحسنها إلى حد كبير، حيث توجد هيئة داخل الوزارة تركز على الشفافية، ومشاركة المواطنين.

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وأوضاف أن مصر تتميز بكونها أعلى من المعدلات الدولية، فيما يتعلق بالشفافية.

أما على صعيد الإشراف على الميزانية، أوضح أن المتوسط العالمي تبلغ نسبته 45%، مؤكدًا أن مصر والأردن والمغرب سجلوا تقدم ملحوظ في الإشراف على التدقيق، نظرًا لوجود لجنة في البرلمان منوطة بمتابعة تطبيق الميزانية.