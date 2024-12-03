انت الأن تتابع خبر «ولا العفاريت الأزرق يعرفوها».. أسرع طريقة لحل مشكلة النسيان وضعف التركيز إلى الأبد وجعل ذاكرتك قوية عشر مرات بفضل استراتيجيات علمية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليك أسرع طريقة لحل مشكلة النسيان وضعف التركيز إلى الأبد حيث تعد مشكلة النسيان وضعف التركيز من القضايا التي تثير اهتمام الكثيرين، وقد يكون الحل الأمثل لتعزيز الذاكرة بشكل دائم أبسط مما نتخيل، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الاسترخاء في بيئة ذات إضاءة خافتة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة بعد محاولة حفظ المعلومات يمكن أن يعزز قدرتك على استرجاعها بشكل كبير، هذا التأثير يمكن أن يتفوق على طرق التركيز والتكرار المستمر.

أسرع طريقة لحل مشكلة النسيان وضعف التركيز إلى الأبد

تشير الأبحاث إلى أنه من الأفضل خلال فترات الاسترخاء بعد تعلم معلومات جديدة، تجنب التفكير أو الانشغال بنشاطات قد تعرقل عملية تكوين الذكريات، مثل تصفح الإنترنت أو مراجعة البريد الإلكتروني، وهذه الفترة من الراحة تساعد الدماغ على استعادة نشاطه وتخزين المعلومات بشكل أكثر فعالية دون تشويش.

التأثير الإيجابي على المصابين بفقدان الذاكرة

على الرغم من أن هذا الاكتشاف قد يبدو كفرصة للتهرب من المذاكرة بالنسبة للبعض، إلا أنه يحمل فوائد كبيرة أيضا لأولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة أو بعض أنواع الخرف، وتشير الأبحاث إلى أن هذه الفترات من الاسترخاء قد توفر طرق جديدة لاستغلال قدرات التعلم والتذكر التي لم تكن مكتشفة سابقا.

تجربة مولر وبيلزكر في عام 1900

كان الباحثان جورج إلياس مولر وألفونس بيلزكر من الأوائل الذين وثقوا أهمية فترات الاسترخاء في تعزيز الذاكرة، في تجربتهما، طلبا من المشاركين حفظ قائمة من مقاطع كلمات بلا معنى، ثم قسما المشاركين إلى مجموعتين، إحداهما استمرت في الحفظ مباشرة، بينما أخذت الأخرى فترة راحة قصيرة.

بعد ساعة ونصف، كانت المجموعة التي أخذت قسط من الراحة أكثر قدرة على تذكر المعلومات بنسبة 50% مقارنة بـ 28% للمجموعة الأخرى.

الدراسات الحديثة وإعادة اكتشاف الفوائد

لم تحظ هذه النتائج بالاهتمام الكافي حتى مطلع القرن الحالي، حيث أجرى كل من سيرغيو ديلا سالا من جامعة إدنبرة ونيلسون كوان من جامعة ميسوري دراسة تركزت على تأثير فترات الراحة على الذاكرة، خاصة لدى الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات دماغية.

النتائج أظهرت أن الفترات القصيرة من الاسترخاء يمكن أن تزيد من قدرة المشاركين على تذكر المعلومات بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالحالة الطبيعية.

الفوائد للأصحاء والمرضى على حد سواء

لاحظ الباحثون أيضا أن الأفراد الأصحاء استفادوا من فترات الراحة، حيث زادت قدرتهم على استرجاع المعلومات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%.

وقد أجرت مايكلا ديوار من جامعة هيريوت وات بإدنبرة العديد من الدراسات المكملة التي أكدت على هذه النتائج، مشيرة إلى أن الفترات القصيرة من الراحة تحسن الذاكرة المكانية وتساعد في تذكر المواقع في بيئات الواقع الافتراضي.

تأثير الاسترخاء على مرضى ألزهايمر