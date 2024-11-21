"برخص التراب حرفيااااا!"...مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم وينقي الكلى والكبد من الدهون والسموم!!؟

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رياض - احمد صلاح - تعد الحلبة، المعروفة أيضًا باسم “ميثي” في اللغة الهندية، من البهارات المميزة والشائعة في المطبخ الهندي والعالمي الحلبة غنية بالعديد من الفوائد الصحية بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات مما يجعلها واحدة من أبرز المكونات التي تساهم في تحسين الصحة العامة.
فوائد مشروب الحلبة الغذائي
- بذور الحلبة، التي تتميز بطعمها اللاذع، تعتبر كنزًا من العلاجات الطبيعية، إذ يمكن استخدامها للوقاية وعلاج العديد من المشاكل الصحية للحصول على أقصى استفادة من فوائد الحلبة يكفي أن تتناول ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة وتضعها في كوب من الماء، ثم تغطيه وتتركه طوال الليل في الصباح، يتم تصفية الماء وتناوله على معدة فارغة.
- إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج الصحية من ماء الحلبة، ينصح بتناوله بشكل يومي لمدة شهر متواصل ستلاحظين تغيرات كبيرة في صحتك مع مرور الوقت.
من أبرز الفوائد التي تقدمها بذور الحلبة:
- – زيادة الوزن: تساعد الحلبة على فتح الشهية، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من النحافة، وذلك عبر تناول ماء الحلبة المنقوع يوميًا أو مضغ بذور الحلبة.
- – تحسين الهضم: تحتوي بذور الحلبة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل حرقة المعدة وتحسين الهضم، كما تساهم في علاج الإمساك والتخلص من الديدان المعوية بفضل محتواها الغني بالألياف.
- – تحسين ضغط الدم تحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وهذه المركبات تعمل على تنظيم ضغط الدم، مما يقي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
- – خفض مستويات الكوليسترول: أثبتت الدراسات أن الحلبة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار بينما تحافظ على مستويات الكوليسترول النافع في الجسم.
- – تخفيف آلام المفاصل: نظرًا لاحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد الحلبة في تخفيف آلام المفاصل بشكل فعال.
- – التخلص من السموم: بذور الحلبة غنية بالألياف التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وخاصة في القولون، مما يعمل على الوقاية من بعض الأمراض مثل السرطان.