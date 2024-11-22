وفاة الفنان عادل الفار عن عمر 62 عاما بعد صراع مع المرض رحل عن عالمنا مساء الخميس 21 نوفمبر الفنان عادل الفار عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض.وأعلن خبر الوفاة إقرأ المزيد

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رحل عن عالمنا مساء الخميس 21 نوفمبر الفنان عادل الفار، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض.
وأعلن خبر الوفاة د.محمد عبدالله وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح صحفي جاء فيه: "الفنان عادل الفار في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله".
وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية كشف عن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل الفار، وكتب عبر موقع فسيبوك: "رجاء من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. هو حالته الصحية حرجة جدا جدا.. يا رب قادر على كل شيء.. اللهم اشفه واعف عنه".
ومن المقرر تشييع جنازة الفنان عادل الفار من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة، وذلك بحسب تصريحات شقيق الفنان الراحل لـ "اليوم السابع".
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