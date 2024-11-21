ابنة أحمد السقا تفاجئ الجميع بقدراتها التمثيلية.. فيديو يبدو أن جينات التمثيل لم تنتقل من الفنان المصري لنجله ياسين فقط بل طالت أيضا ابنته نادية التي فوجئ الجمهو إقرأ المزيد

يبدو أن "جينات التمثيل" لم تنتقل من الفنان المصري لنجله ياسين فقط، بل طالت أيضاً ابنته نادية، التي فوجئ الجمهور بقدراتها التمثيلية.

وقد نشرت الإعلامية المصرية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، مقطع فيديو تظهر فيه بصحبة ابنتها نادية السقا، وهما تقدمان مشهداً تمثيلياً.

واستحوذت نادية السقا على الوقت الأطول والنصيب الأكبر في مقطع الفيديو، حيث قدمت اسكتش كوميديا بصحبة والدتها، وظهرت هي بمظهر الشاب الذي يعاتب صديقته ويطالبها بالاستماع إلى رأيه طوال الوقت.

وعلّقت مها الصغير على مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية، مشيدةً بابنتها التي اعتبرتها "النسخة الأفضل منها"، مؤكدةً أنها ستكون أفضل مما أصبحت هي عليه.

مقطع الفيديو حصد تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها ابنة أحمد السقا للجمهور بشكل يظهر قدراتها التمثيلية، حيث لم تكن تظهر سوى في مناسبات عامة برفقة عائلتها.

وعلّق عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو، وأشادوا بحضور نادية السقا وظهورها الكوميدي في مقطع الفيديو، وأعربوا عن اعتقادهم بأنها "تحمل الكثير من جينات والدها"، وعبّروا عن مفاجأتهم الكبرى بعد أن شاهدوا الفتاة للمرة الأولى في هكذا سياق.