الفيلم اللبناني "أرزة" يلفت أنظار مهرجان القاهرة وسط الوقع المثخن بالحروب والأزمات تسعى امرأة لبنانية للحفاظ على الاستقرار الهش لحياتها هي وابنها في الفيلم ال إقرأ المزيد

وسط الوقع المثخن بالحروب والأزمات، تسعى امرأة لبنانية للحفاظ على الاستقرار الهش لحياتها هي وابنها في الفيلم اللبناني (أرزة) للمخرجة الشابة "ميرا شعيب"، الذي عرض في "آفاق السينما العربية" في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

ملخص الفيلم

في ملخص الفيلم، تسرق (أرزة) سوار أختها لشراء دراجة نارية "سكوتير"، لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها وهو مصدر دخلها الوحيد.

وتقرر الأم المكافحة البحث عنها بصحبة ابنها في جميع أنحاء بيروت، وبموازاة واقعها المعيشي الصعب تعيش "أرزة"، التي تجسد شخصيتها الفنانة اللبنانية "دايموند بوعبود"، علاقة معقدة مع شقيقتها وتلعب دورها الممثلة "بيتي توتل"، ومع ابنها "كنان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري "بلال حموي".

إلى ذلك، يرى خبراء أن "أرزة" ليس مجرد فيلم عن أم لبنانية تكافح للاستمرار وسط محيطها المتداعي، بل تحول رحلة البحث البائسة عن" إبرة في كومة قش" إلى بانوراما واسعة للتباين الطائفي في لبنان تبرز خلالها نظرة كل طائفة للأخرى وحالة التشكيك وعدم الاطمئنان داخل المجتمع الواحد.

فيلم روائي طويل

بدوره، أوضح المؤلف لؤي خريس، أن قصة الفيلم بدأت فيلما قصيرا، ولكن ردود الأفعال الكثيرة غيرت القصة إلى فيلم روائي طويل مهمته إرسال رسائل عديدة أهمها كيف يساهم الموضوع الطائفي في تفريق المجتمع، وبالمقابل هناك أشياء يمكن تقريب أبناء المجتمع الواحد أكثر.

أما مخرجة الفيلم ميرا فقالت إن فكرة الفيلم جاءت من أنه يعكس معاناة المرأة اللبنانية وصبرها على تحمل مشاكل الحياة اليومية التي تكبر وتزداد كل يوم للأسف، ولذلك ركزنا في الفيلم عن رحلة البحث عن الحل للمشكلة وكانت المرأة هي التي تخطط وتغامر من أجل الوصول إلى دراجتها المسروقة التي تحصل عليها بالحيلة وتهرب بها بعيدا عن الشخص السارق.

يشار إلى أن الموسيقى التصويرية في الفيلم حتى تحمل ملامح موسيقى شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط، فنجدها ملائمة للطابع الموسيقي اللبناني والمصري، بل اليوناني والإيطالي أيضا وهي من تأليف الفنان المصري "هاني عادل".