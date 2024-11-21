شكرا لاهتمامك لمعرفة اهم خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 وشروطها والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يترقبون فتح باب التسجيل لقرعة الحج ويتم اختياره من قبل وزارة الداخلية المصرية نظام القرعة العشوائية لتحديد الأسماء المختارة لأداء هذه الفريضة المباركة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اهم خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 وشروطها.

التسجيل في قرعة الحج 2025

يمكن التسجيل في القرعة من خلال بعض من المراحل وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية المصرية.

ملء الاستمارة الإلكترونية على ان يتم التاكد من صحة البيانات التي تم ادخلها.

دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.

إدخال البيانات وسداد الرسوم.

تأكد من استلام رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

ما هي اهم معايير وشروط التسجيل في قرعة الحج 2025 مصر