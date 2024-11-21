شكرا لاهتمامك لمعرفة ما هي اهم خطوات وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
مسابقة الحلم 2024 الذي يقدمه مصطفى العجة على قناة MBC وجذب الكثير من اهتمام الجمهور وهي فرصه لجميع المشاركين للفوز بجوائز نقدية كبيرة لتحقيق أحلامهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي اهم خطوات وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.
مسابقة الحلم 2024
يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة ”حلم“ باللغة العربية أو ”Dream“ باللغة الإنجليزية وذلك على كل من:
- فلسطين 6144
- عمان 90434
- تونس 85819
- الكويت 4242 4242
- المغرب 9669
- البحرين 94000
- الإمارات العربية المتحدة 5544
- الأردن 94099 94099
- مصر 95458 95458 أو 95450
- العراق 2266
الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
تعتبر من ضمن اكبر المسابقات التي تعمل على تحقيق احلام الكثير كما ينتظرها الكثير للقيام بالاشتراك بها ويتم من خلال القيام بالاتي بعد ان تعرفنا على رقم كل دولة.
- الدخول على رقم الدولة وتم ارسال الرسائل النصية القصيرة.
- ستصلك رسالة تأكيد تفيد بأنك قد انضممت وانتقل إلى الخطوة التالية.
- الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح.
- تابعوا قناة MBC لمعرفة موعد الإعلان عن الفائز وتحديثات المسابقة.
- ما هي شروط المشاركة في مسابقة الحلم لعام 2024
- لا يسمح للأشخاص الذين تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع فريق عمل المسابقة أو MBC بالمشاركة.
- ألا يقل عمر المشاركين عن 18 عاماً.
- يتم الاشتراك من خلال المقيمين في الدول العربية.