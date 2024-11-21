شكرا لاهتمامك لمعرفة ما هي اهم خطوات وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

مسابقة الحلم 2024 الذي يقدمه مصطفى العجة على قناة MBC وجذب الكثير من اهتمام الجمهور وهي فرصه لجميع المشاركين للفوز بجوائز نقدية كبيرة لتحقيق أحلامهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي اهم خطوات وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.

مسابقة الحلم 2024

يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة ”حلم“ باللغة العربية أو ”Dream“ باللغة الإنجليزية وذلك على كل من:

فلسطين 6144

عمان 90434

تونس 85819

الكويت 4242 4242

المغرب 9669

البحرين 94000

الإمارات العربية المتحدة 5544

الأردن 94099 94099

مصر 95458 95458 أو 95450

العراق 2266

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر من ضمن اكبر المسابقات التي تعمل على تحقيق احلام الكثير كما ينتظرها الكثير للقيام بالاشتراك بها ويتم من خلال القيام بالاتي بعد ان تعرفنا على رقم كل دولة.