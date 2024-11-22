نشكركم على متابعتكم خبر أسباب تجعلك تستيقظ من النوم متعبًا.. منها الإجهاد والتوتر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، حتى لو ظنوا أنهم ناموا عدد ساعات كافية. هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الشعور، ومنها:
- نقص النوم الكافي: عدم الحصول على عدد ساعات النوم الموصى بها (7-9 ساعات للبالغين) يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب.
- جودة النوم: حتى لو كنت تنامين لفترة كافية، فإن جودة النوم تلعب دورًا مهمًا. النوم المتقطع أو المليء بالاستيقاظ يمكن أن يؤثر سلبًا على شعورك بالراحة.
- الإجهاد والتوتر: مستويات عالية من التوتر أو القلق يمكن أن تمنعك من الاسترخاء خلال النوم وتؤثر على جودته.
- استخدام الأجهزة الإلكترونية: الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يعيق إنتاج الميلاتونين، مما يؤثر على قدرتك على النوم العميق.
- النظام الغذائي: تناول وجبات ثقيلة أو غنية بالسكر قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة النوم. بعض الأطعمة قد تسبب اضطرابات في المعدة.
- الكافيين والكحول: تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم أو شرب الكحول يمكن أن يؤثر على دورة نومك ويجعل الاستيقاظ صعبًا.
- النوم في بيئة غير مريحة: عوامل مثل درجة الحرارة، الضوضاء، أو السرير غير المريح يمكن أن تؤثر على نومك.
- الحالات الصحية: بعض الحالات مثل انقطاع النفس أثناء النوم، الاكتئاب، أو اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى التعب عند الاستيقاظ.
- التغييرات في نمط النوم: التغييرات المفاجئة في مواعيد النوم، مثل السفر أو العمل بنظام مختلف، يمكن أن تؤثر على دورة نومك.
- عدم ممارسة النشاط البدني: قلة النشاط البدني خلال اليوم يمكن أن تؤدي إلى شعور بالتعب. ممارسة الرياضة المعتدلة تعزز النوم الجيد.
نصائح لتحسين النوم
- حاولي وضع جدول نوم منتظم.
- اجعلي غرفة النوم مكانًا مريحًا ومظلمًا وهادئًا.
- تجنبي تناول الكافيين قبل النوم.
- قومي بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا.
بتحديد السبب وراء شعورك بالتعب، يمكنك اتخاذ خطوات لتحسين جودة نومك والشعور بالنشاط عند الاستيقاظ.