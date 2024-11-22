أسباب تجعلك تستيقظ من النوم متعبًا.. منها الإجهاد والتوتر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، حتى لو ظنوا أنهم ناموا عدد ساعات كافية. هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الشعور، ومنها:

نقص النوم الكافي: عدم الحصول على عدد ساعات النوم الموصى بها (7-9 ساعات للبالغين) يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب.

جودة النوم: حتى لو كنت تنامين لفترة كافية، فإن جودة النوم تلعب دورًا مهمًا. النوم المتقطع أو المليء بالاستيقاظ يمكن أن يؤثر سلبًا على شعورك بالراحة.

الإجهاد والتوتر: مستويات عالية من التوتر أو القلق يمكن أن تمنعك من الاسترخاء خلال النوم وتؤثر على جودته.

استخدام الأجهزة الإلكترونية: الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يعيق إنتاج الميلاتونين، مما يؤثر على قدرتك على النوم العميق.

النظام الغذائي: تناول وجبات ثقيلة أو غنية بالسكر قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة النوم. بعض الأطعمة قد تسبب اضطرابات في المعدة.

الكافيين والكحول: تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم أو شرب الكحول يمكن أن يؤثر على دورة نومك ويجعل الاستيقاظ صعبًا.

النوم في بيئة غير مريحة: عوامل مثل درجة الحرارة، الضوضاء، أو السرير غير المريح يمكن أن تؤثر على نومك.

الحالات الصحية: بعض الحالات مثل انقطاع النفس أثناء النوم، الاكتئاب، أو اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى التعب عند الاستيقاظ.

التغييرات في نمط النوم: التغييرات المفاجئة في مواعيد النوم، مثل السفر أو العمل بنظام مختلف، يمكن أن تؤثر على دورة نومك.

عدم ممارسة النشاط البدني: قلة النشاط البدني خلال اليوم يمكن أن تؤدي إلى شعور بالتعب. ممارسة الرياضة المعتدلة تعزز النوم الجيد.

نصائح لتحسين النوم

حاولي وضع جدول نوم منتظم.

اجعلي غرفة النوم مكانًا مريحًا ومظلمًا وهادئًا.

تجنبي تناول الكافيين قبل النوم.

قومي بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا.

بتحديد السبب وراء شعورك بالتعب، يمكنك اتخاذ خطوات لتحسين جودة نومك والشعور بالنشاط عند الاستيقاظ.