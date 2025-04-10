رئيس الرعاية الصحية يجري زيارة ميدانية لأكبر مصنع في العالم لإنتاج الألبيومين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقنية تصنيع الألبيومين البشري ومشتقات الدم بالتكنولوجيا الحيوية تمثل مستقبل واعد ونسعى مع الجانب الصيني لنقل تلك التكنولوجيا لمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: أبرز مجالات التعاون بين مجموعة "آن رات" الصينية والهيئة يشمل توطين التكنولوجيا الحيوية وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتبادل الخبرات في هذا المجال الإستراتيجي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندرس توقيع مذكرة تفاهم مع الشريك الصيني لتمهيد الطريق لريادة مصر إفريقيًا وإقليميًا للتكنولوجيا الحيوية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: سنعمل مع الجهات والهيئات المعنية في مصر على دراسة مدى الاستفادة من المستحضرات الحيوية المخلقة (المؤتلف Recombinant) بعد استيفاء كافة الشروط والأبحاث العلمية والاكلينيكية المطلوبة لضمان جودتها ومأمونيتها طبقًا للقواعد والأعراف العلمية في مصر والعالم بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية

الرئيس التنفيذي لمجموعة "آن رات" الصينية: سنعمل مع الجانب المصري لنقل وتوطين صناعة الألبيومين المخلق (المؤتلف Recombinant) ومشتقات الدم ونقل علوم التكنولوجيا الحيوية للخبراء المصريين و المتخصصين من هيئة الرعاية الصحية المصرية

الرئيس التنفيذي لمجموعة "آن رات" الصينية: ما لمسناه اليوم من وضوح الرؤية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر جعلنا على ثقة من قدرة مصر ليس فقط على توطين الصناعات الحيوية ولكن على التعاون معنا في البحث والتطوير أيضًا

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة ميدانية لأكبر مصنع في العالم لإنتاج الألبومين البشري المخلق (المؤتلف Recombinant) ومشتقات الدم باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية "البايو تكنولوجي"، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات النسخة الـ91 من المعرض الدولي الصيني للأجهزة والمستلزمات الطبية (CMEF).

وخلال الزيارة، التقى الدكتور أحمد السبكي، السيد شيانج ووي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آن رات" الصينية، حيث استعرض الطرفان فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع الحيوي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تكنولوجيا تصنيع الألبومين البشري ومشتقات الدم باستخدام التكنولوجيا الحيوية تمثل مستقبلًا واعدًا في مجال الطب والعلاج، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجانب الصيني لنقل هذه التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مجالات التعاون مع مجموعة "آن رات" الصينية تشمل توطين تكنولوجيا التصنيع الحيوي في مصر، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية وتبادل الخبرات في هذا المجال الاستراتيجي، مما يسهم في بناء منظومة صحية مستدامة تعتمد على الابتكار والمعرفة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تدرس حاليًا توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني، تمهيدًا لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة لريادة مصر إقليميًا وإفريقيًا في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف السبكي: "سنعمل مع الجهات والهيئات المعنية في مصر على دراسة مدى الاستفادة من المستحضرات الحيوية المخلقة (المؤتلف Recombinant)، بعد استيفاء كافة الشروط والأبحاث العلمية والإكلينيكية المطلوبة، لضمان جودتها ومأمونيتها طبقًا للقواعد والأعراف العلمية في مصر والعالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة الدواء المصرية".

ومن جانبه، أعرب شيانج ووي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آن رات" الصينية، عن تطلعه للعمل المشترك مع الجانب المصري لنقل وتوطين صناعة الألبومين المخلق (المؤتلف Recombinant)، ومشتقات الدم، مؤكدًا حرصهم على نقل علوم وتقنيات التكنولوجيا الحيوية إلى الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير هذا القطاع الحيوي في مصر.

وفي السياق ذاته، أضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "آن رات" الصينية: "ما لمسناه من وضوح في الرؤية المصرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، يعكس إرادة حقيقية للتقدم، ويعزز ثقتهم في قدرة مصر ليس فقط على توطين الصناعات الحيوية، بل أيضًا على التعاون الفعّال في مجالات البحث والتطوير العلمي المشترك".

هذا وقد شارك الزيارة من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومن جانب مجموعة آن رات الصينية كلًا من، السيد يانج تاو، نائب المدير العام للشركة ، والسيد لوك ليو، المدير التنفيذي للجودة ، والسيد جيه تشين، مدير تطوير الأعمال.

وتُجدر الإشارة إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكي إلى الصين تأتي ضمن برنامج متكامل يشمل لقاءات وجولات ميدانية، ومشاركات دولية تهدف إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجالات الطبية والدوائية، وتعزيز مكانة الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة رائدة في تبني النماذج الصحية المتطورة، والتكامل مع التجارب العالمية الناجحة في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

هذا، ويعد معرض CMEF منصة عالمية مرموقة تضم أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، وحضور زائرين من أكثر من 150 دولة حول العالم، لعرض وتبادل أحدث الحلول والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والتشخيص المعملي، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات الداعمة للبنية التحتية الصحية.