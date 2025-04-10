السفيرة الأمريكية حول اتفاق تحديث السكك الحديدية: نتطلع للتعاون مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 12:32 مساءً -

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة عن توقيع ثلاثة عقود بين شركة "بروجريس ريل" الأمريكية وسكك حديد مصر.

وفي كلمتها، أعربت السفيرة هيرو مصطفى جارج عن حماسها لهذه الشراكة قائلة: "يسعدني للغاية أن أشهد توقيع هذه العقود التي تجلب الازدهار المتبادل لمصر والولايات المتحدة. تفخر الولايات المتحدة بأن تكون جزءًا من البنية التحتية للسكك الحديدية المتنامية في مصر، وتتطلع شركاتنا إلى لعب دور مهم في دعم توسيع البنية التحتية للسكك الحديدية، وهو أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة."

وقالت وفقا لبيان من السفارة صباح اليوم ، إن العقود، التي تزيد قيمتها عن 235 مليون دولار، ستدعم تحديث وصيانة القاطرات، مما يمثل علامة فارقة في التعاون التجاري بين الولايات المتحدة ومصر ويساهم في خلق فرص عمل.

وأقيم حفل التوقيع يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 في وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل العقود تحديث 1000 قاطرة ديزل كهربائية بقيمة 185 مليون دولار، واتفاقية لمدة 15 عامًا لتوريد قطع غيار لـ 141 قاطرة بقيمة 42 مليون دولار، وعقد خدمات مساعدة فنية لمدة خمس سنوات لـ 141 قاطرة ديزل كهربائية بقيمة 5 ملايين دولار، مع خيار التمديد لخمس سنوات إضافية.