بالصور.. آداب عين شمس تكرم الكاتب مجدي صابر عن مجمل أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت كلية الأداب بجامعة عين شمس الكاتب مجدي صابر، عن مجمل أعماله الفنية، فى أمسية ثقافية أقيمت خصيصًا للإحتفاء به حضرها عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعة وأدارت الندوة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

تفاصيل الندوة

تحدث الكاتب مجدي صابر عن مشواره الفني وبدايته مع الكتابة، ورحلة تقديمه قصص وأعمال للأطفال فقدم لهم أكثر من 350 عمل متنوع بين الأسطورية والبوليسية، كما قدم العديد من القصص الشبابية التي تنوعت بين الرومانسي والخيال العلمي ليقدم أعمالا أثرت في تكوين أجيال مختلفة.

وتحدث خلال الندوة عن نشأته في حي شبرا العريق وأثر ذلك في تكوينه الثقافي والاجتماعي والإنساني والذي ساعد فى تقديمه أعمالا درامية من واقع المجتمع اثرت فى عقول وقلوب جمهوره، وتطرق فى الحوار إلى بداياته في عالم كتابة الأعمال الدرامية، التى بدأها في سن مبكره بالكتابه للاطفال، قبل أن ينتقل للكتابة للكبار مع المنتج إبراهيم شوقي الذي أعجب ببعض رواياته فقرر أن يحولها إلى مسلسلات.



تعاون مجدي صابر مع كبار النجوم



وتطرق حديث السيناريست مجدي صابر عن تعاونه مع كبار النجوم، على رأسهم الراحل نور الشريف ويحيى الفخراني وعبلة كامل، وغيرهم وكواليس كثيرة في مشواره، التي جمعته بكبار المخرجين أمثال محمد فاضل ومجدي أبو عميرة واحمد صقر ومجدي أحمد علي ورباب حسين وسمير سيف وخيري بشارة، وكشف أيضًا عن اكتشافه العديد من الوجوه الفنية التي أصبحت نجومًا للصف الأول أمثال أحمد زاهر، منة شلبي، مي عز الدين، أحمد رزق، ريهام عبد الغفور، خالد سرحان، غادة عبد الرازق.



واختتم حديثه بالإشادة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدراما، ووصف اهتمام القيادة السياسية بالحديث عن المنتج الدرامي والإعلامي بالأمر المحمود، مؤكدًا أن القيادة السياسية تؤكد دائمًا على تقديم القيم الايجابيه والإعلاؤ من قيمة المواطن المصرى، وتستهدف تقديم أعمالا فنية، تعبر عن النسيج الوطني الأصيل.

وقدم مجدي صابر، الشكر لأعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة عين الشمس، وقدم للطلبة النصيحة بكثرة القراءة،وضرورة الاهتمام بالثقافة والمعرفة والتاريخ المصرى العظيم في الأدب والفنون والهندسة وكل العلوم، مؤكدًا على أن من لا ماضي له، لا يملك حاضرًا ليصنعه.

أعمال مجدي صابر



يذكر أن السيناريست مجدي صابر قدم العديد من الأعمال لكبار النجوم؛ من أهمها “الرجل الآخر لنور الشريف، للعدالة وجوه كثيرة ليحيى الفخراني، أين قلبي ليسرا، يا ورد مين يشتريك لسميرة أحمد وحسين فهمي، وسلسال الدم بأجزائه الخمسة وغيرها من الأعمال الفنية التى اثرت الفن المصرى.