قصور الثقافة تواصل تنفيذ برنامج المواطنة وتقدم أنشطة متنوعة بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 12:31 مساءً - شهدت محافظة المنيا عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان في إطار برامج وزارة الثقافة.

وضمن برامج تعزيز قيم الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية، استمرت فعاليات برنامج المواطنة بقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وسط حضور جماهيري من أهالي القرية.

أُقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ونفذها قصر ثقافة مغاغة بمدرسة شم البحرية الإعدادية المشتركة، حيث بدأت بعزف السلام الوطني، ثم أقيمت ورشة أشغال يدوية لتدريب السيدات والفتيات على إعادة تدوير الخامات البسيطة والمتوفرة في البيئة، وصناعة نماذج من المفارش والشنط باستخدام خيوط الشرائط، نفذتها المدربة منى خليفة.

وفي سياق متصل، أُقيمت فقرة لاكتشاف المواهب في مجالات الشعر والإلقاء والإنشاد الديني، أعقبها عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة.كما شهدت الفعاليات إقبالا كبيرا من الجمهور على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق. نفذ قصر ثقافة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارة أبوقرقاص التعليمية، يوما ثقافيا بعنوان "ثقف نفسك وتعلم" بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات. بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وتضمنت محاضرة تثقيفية بعنوان "فن الإلقاء" قدمها الفنان أسامة طه، وتناول فيها مفاهيم الإلقاء والارتجال وأسس اختيار الكلام المناسب، وأهميته في تحقيق تواصل فعّال. كما نُظمت ورشة لاكتشاف المواهب في مجالات الغناء، التمثيل، الإلقاء، العزف المنفرد، والإنشاد الديني.

وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، نظم القصر محاضرة توعوية بعنوان "مرض التوحد وكيفية التعامل معه" بالمركز الطبي بأبوقرقاص، شارك بها الدكتور إيهاب وديع، استشاري القلب والباطنة، وتناول خلالها مفهوم التوحد، أسبابه، أعراضه، وطرق العلاج، مؤكدا أهمية جلسات التخاطب وتعديل السلوك والدمج المجتمعي.

كما نظم بيت ثقافة سمالوط، محاضرة بعنوان "المواطنة وقبول الآخر - أمن واستقرار وتنمية"، تحدث خلالها د. خالد محمد عبد الله من إدارة أوقاف سمالوط، عن مفهوم المواطنة في الإسلام، والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا على أن الإسلام يدعو للعدل والمساواة واحترام الآخر.

وفي مجال الفنون التشكيلية، قدم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية بعنوان "الرسم بالألوان الرصاص" بمدرسة الشهيد محمد حامد الإعدادية بنات، قدّمها الفنان إيهاب نادي، وركز خلالها على تعليم الفتيات أساسيات الرسم وتلوين النباتات والطبيعة الخلابة.

كما نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية بعنوان "شم النسيم" بمدرسة مصعب بن عمير الخاصة، قدمتها الفنانة تغريد عبد الله، وشرحت خلالها مبادئ الرسم والتلوين، ورسم مناظر طبيعية مرتبطة بمظاهر الاحتفال بشم النسيم.

واختتمت الفعاليات باحتفالية بمناسبة يوم اليتيم، حيث قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد شحاتة، عرضا فنيا بنادي ملوي الرياضي، تضمن مجموعة من التابلوهات التراثية والاستعراضية مثل "التحطيب" و"الشعبيات".