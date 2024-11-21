شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل وعرب سات 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يفضلها الكير من محبي الطبيعة والحياة البرية، كما ان قناة ناشيونال جيوغرافيك هي وجهتك المثالية و تقدم محتوى شيقًا ومثيرًا لجميع الأعمار، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل وعرب سات 2024.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات
- التردد: 11411
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات
- التردد: 11804
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قناة ناشيونال جيوغرافيك
- قناة تلفزيونية شهيرة تابعة لشبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، وتتميز بمحتوى وثائقي علمي وتعليمي.
- تقدم القناة محتوى عالي الجودة، يشمل برامج عن الحيوانات البرية، الكوارث الطبيعية، التكنولوجيا، والكثير من المجالات الأخرى.
ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
- اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” في جهاز التحكم عن بعد.
- اخترإعدادات التردد.
- كتابة التردد الخاص بالقمر الصناعي.
- إدخال كل من الاستقطاب ومعدل الترميز كما هو موضح.
- اضغط على “بحث” أوبعدها يتم العثور على القناة.
- احفظ التردد لتتمكن من الوصول إليها.