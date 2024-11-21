شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل وعرب سات 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يفضلها الكير من محبي الطبيعة والحياة البرية، كما ان قناة ناشيونال جيوغرافيك هي وجهتك المثالية و تقدم محتوى شيقًا ومثيرًا لجميع الأعمار، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل وعرب سات 2024.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

التردد: 11804

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة تلفزيونية شهيرة تابعة لشبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، وتتميز بمحتوى وثائقي علمي وتعليمي.

تقدم القناة محتوى عالي الجودة، يشمل برامج عن الحيوانات البرية، الكوارث الطبيعية، التكنولوجيا، والكثير من المجالات الأخرى.

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