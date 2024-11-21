فن ومشاهير

سارة نخلة ترفع علم سوريا على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة سارة نخلة الجميع برفع علم سوريا على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 45، خلال فعاليات عرض الفيلم السوري ضمن سابع أيام المهرجان.

 

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وعبرت سارة نخلة عن فخرها بتمثيل وطنها سوريا في هذا الحدث الفني العالمي، مؤكدة أن السينما السورية تحمل قضايا ورسائل هامة تعكس قوة وإبداع الشعب السوري رغم التحديات التي يواجهها.

 

وقالت سارة نخلة في تصريحاتها على هامش الحدث: “رفع علم بلدي في هذا المهرجان الكبير لحظة فارقة بالنسبة لي، فهو ليس مجرد رمز وطني، بل رسالة بأن الفن قادر على توحيد الشعوب والتعبير عن الأمل والمستقبل”.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

 

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية يسلط الضوء على عدد من الأفلام العربية والدولية التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية، ما يعكس دوره كمنصة لدعم وتقدير الإبداع السينمائي في مختلف أنحاء العالم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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