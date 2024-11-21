شكرا لاهتمامك لمعرفة سجل حالًا … التسجيل في دعم ريف 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعد من ضمن أحد البرامج المبتكرة التي تم القيام بها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة والتي تعمل على توفير مستوى دخل الأسر الريفية وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في دعم ريف 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في دعم ريف 2024

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل وان يتم القيام بتعبئة بعض البيانات الهامة والتي من بينها كل من رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، تفاصيل النشاط الزراعي أو الحيواني، ومن ضمن الفئات المستحقة في دعم ريف هي

الزراعة والتي تخص كل من زراعة المحاصيل الزراعية بأنواعها المختلفة.

الثروة الحيوانية: وهي تربية الدواجن والمواشي.

الأنشطة الزراعية الأخرى وهي تربية النحل وإنتاج العسل.

ما هي اهم مميزات برنامج دعم ريف