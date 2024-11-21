شكرا لاهتمامك لمعرفة فرحيهم ونزليها الأن … تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تعتبر من اكر القنوات مشاهدة وحيث انها تعرض محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في الدول العربية وتحظى القناة بشعبية كبيرة يجعلها في مقدمة القنوات التي يكثر البحث عنها ومن خلال مقالنا سنتعرف على قناة وناسة الجديد 2024 على نايل وعرب سات.
تردد قناة وناسة 2024
تعرض عدد كبيرة من الأغاني الممتعة للأطفال مجاناً على مدار 24 ساعة يومياً، ويتم من خلال القيام بالتعرف على التردد الاتي:
تردد قناة وناسة تردد القناة 2024 على النايل سات
- تردد القناة 11470
- عامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل التشفير 27500
- الاستقطاب عمودي
- الجودة SD
تردد قناة وناسه 2024 في عربسات
- تردد القناة: 11270
- عامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل التشفير 27500
- الاستقطاب عمودي
- الجودة HD
البرامج التي تعرض على القناة
تحتوي على الكثير من المميزات منها البرامج التي تحتوي على رسومات والبرامج التي يفضلها الكثير ومن ضمنها:
- من سرق الجزمة؟
- القطط
- طبيب الأسنان
- حرامي يا شرطي
- بابا يحبني
- لولو، وينو الأحمر
- عيد ميلاد لولو
- لولو عايزة ماما