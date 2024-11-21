شكرا لاهتمامك لمعرفة نزلها حالأ … تردد قناة كراميش الجديد KARAMESH TV على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة كراميش من القنوات المميزة والمفضلة التي تكون مخصصة للأطفال الصغار بالعالم العربي كما انه يتم عرض كل من الأناشيد والأغاني الرائعة والممتعة ايضا المميزه ومن خلال مقالنا سنتعرف على ة كراميش الجديد KARAMESH TV على نايل سات.

تردد قناة كراميش

كما انه يمكننا ان نستمتع بالمحتوى الخاص بالقناة من خلال البيانات الاتية:

التردد 11315

معدل استقطاب افقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة استقبال تردد قناة كراميش

يمكننا ان نستقبل القناة على الجهاز الخاص بنا من خلال:

يتم في البداية الانتقال الى القائمة الأساسية من خلال جهاز التحكم عن بعد

ثم يتم النقر على ايقونة الاعدادات الضغط على زر البحث اليدوي

الضغط على زر اضافة قناة جديدة

اختيار القمر الصناعي

بعدها يتم كتابة كافة البيانات اللازمة المتعلقة بالقناة

الضغط على أيقونة بحث

مميزات قناة كراميش

تمتاز القناة بعدد من المميزات والتي من بينها الاتي: