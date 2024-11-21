شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة كرتون نتورك CN بالعربية 2024 على الاقمار الصناعية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اهم وأبرز قنوات الأطفال التي تبث على مدار 24 ساعة يومياً، كما انها تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي، وتحظى القناة بمتابعة واسعة في جميع أنحاء المنطقة العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على ضبط تردد قناة كرتون نتورك CN بالعربية 2024 على الاقمار الصناعية.

تردد قناة CN بالعربي 2024 عربسات 2024

يوفر محتوى عالي الجودة من حيث الصوت والصورة بدقة عالية.

تعرض قناة كارتون نتورك كل ما هو حصري وجديد من مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة.

مناسبة لمختلف الفئات العمرية، من الكبار إلى الأطفال.

تعرض الكثير من برامج الأطفال مجانية طوال اليوم

تردد قناة كرتون نتورك

يمكننا ان نتعرف على تردد القناة من خلال البيانات الاتية وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

عامل الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة عربسات الفضائية

كما انه يمكننا التعرف على ترددها على العرب سات من خلال:

تردد القناة: 11747.

عامل الاستقطاب: H أفقي.

معدل التشفير: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال تردد القناة

ترغب في استقبال هذه القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وهو: