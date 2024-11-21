شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبلها الأن … تردد قناة سبيس تون Spacetoon الجديد بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أُسست عام 2000 وخصّصت للأطفال والشباب، وحيث انها اصبحت من اكثر القنوات الترفيهية بارزة في العالم العربي، لما تقدمه من برامج مميزة تجمع بين المتعة والفائدة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة سبيس تون Spacetoon الجديد بجودة HD.

تردد قناة سبيس تون الجديد بجودة HD

يمكننا ان نقوم باستقبال التردد الخاص بالقناة من خلال:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12341

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

اهم برامج تعرض على قناة سبيس تون

يتم عرض عدد كبير من البرامج ومنها:

تحكي قصة فتاة تتلقى دعماً من شخصية غامضة، وتتعلم من خلالها معاني الشجاعة والأمل.

برنامج مليء بالمغامرات.

تم عرض مغامرات جماعية لأبطال خارقين.

برنامج قيمة الشجاعة، حيث يخوض طفل مغامرات تساهم في بناء شخصيته.

مغامرات في أعماق البحر تجسد الشجاعة في مواجهة المخاطر.

مغامرات تعليمية تعلم الأطفال كافة ما يتم حولنا.

ما هي اهم مميزات قناة Spacetoon

تمتاز القناة بعدد من المميزات التي تميزها عن غيرها ومنها: