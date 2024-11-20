هل حبوب منع الحمل تؤثر على العلاقة بين الزوجين؟

تفضل بعض السيدات الاعتماد على حبوب منع الحمل كوسيلة آمنة وسهلة لمنع انجاب الأطفال، فهي الأسهل من تركيب شريحة تحت الجلد أو المانع الأشهر وهو اللولب، ولكن هل حبوب منع الحمل تؤثر على العلاقة الحميمة بين الزوجين؟

بحسب مجلة scientificamerican نُشر مقال بعنوان «مشكلة حبوب منع الحمل»، تضمن بعض النقاط للاجابة على هذا السؤال، وذكر أنه من المعروف أن حبوب منع الحمل تؤثر على ذوق النساء لدى الرجال، على الأقل في التجارب المعملية، وتشير دراسة أجريت على عدد من الأزواج إلى أن تغيير التفضيل المرتبط بحبوب منع الحمل يمكن أن يكون له عواقب طويلة المدى على جودة العلاقة ونتائجها.

كيف تؤثر حبوب منع الحمل على العلاقة بين الزوجين؟

أثناء هذا البحث ظهرت النساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل عن طريق الفم رغبتهن أضعف للرجال الذكور - أولئك الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون والسمات المميزة الجسدية المقابلة - من نظرائهن اللاتي لا يستخدمن حبوب منع الحمل.

وللتحقيق في هذه المشكلة في بيئة واقعية، قدم عالم النفس كريج روبرتس من جامعة ستيرلنغ في اسكتلندا ومعاونوه استطلاعات عبر الإنترنت لأكثر من 2500 امرأة من مختلف البلدان، وفقًا للنتائج، التي نُشرت على الإنترنت في 12 أكتوبر في Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences، كانت المشاركات اللاتي استخدمن موانع الحمل الهرمونية أقل انجذابًا لأزواجهن، وأقل رضا جنسيًا أثناء علاقتهن من النساء اللاتي لم يستخدمن الهرمونات لتحديد النسل، وقد يكون سبب استقرار العلاقة هذا هو تحيز النساء على حبوب منع الحمل تجاه الرجال ذوي التستوستيرون المنخفض، الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر إخلاصًا.