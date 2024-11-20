محافظ شمال سيناء يتفقد محطة تحلية المياه بقرية نجع شيبانة برفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ، يرافقه اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، محطة تحلية المياه في قرية نجع شيبانه برفح، في حضور اللواء خالد عزيز ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسيناء ، المهندس سعيد فوزي رئيس قطاع المياه بشمال سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء على إهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء ، لافتاً إلى ضخ استثمارات بشمال سيناء وصلت إلى 700 مليار جنيه.

واضاف المحافظ أن المحطة بطاقة 200 ألف لتر من المياه يومياً لتغذية قرية نجع شيبانه والتجمعات التابعة ، بواقع 10 آلاف لتر في الساعة ، مع وجود سعة تخزينية بطاقه 100 ألف لتر مياه محلاة ، وخزان بطاقه 120 ألف لتر مياه مالحة.

وقال اللواء خالد عزيز ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسيناء ، أن الشركة المنفذة قامت بإنشاء 5 محطات بشمال سيناء بطاقه مليون لتر بقري الجورة وأبو العراج والظهير وقبر عمير والخروبة.