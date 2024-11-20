انت الأن تتابع خبر "لازم تعمليها لأولادك قبل دخول الامتحانات"..وصفة بسيطة تقوي الذاكرة وتساعدة على التركيز لمدة 30 دقيقة متواصلة.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك بعض الوصفات التي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين التركيز وخاصة لدى الطلاب ، وتلك الوصفات تلجأ إليها الأمهات أثناء الفصل الدراسي والامتحانات، حيث تعطي مزيدا من التركيز للأبناء لاستيعاب المواد الدراسية، وتلك الوصفات سهلة وبسيطة ويمكن اعدادها بسهولة، ويمكن التعرف عليها خلال متابعة المقال التالي.

مكونات عمل وصفة التمر بالمكسرات

يمكن تحضير وصفة لتقوية الذاكرة وذلك من خلال استخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:

¼ كيلو من التمر.

سمسم.

بسكويت سادة.

كوب من المكسرات مثل الفول السوداني والكاجو واللوز.

شيكولاتة حسب الرغبة.

كيفية تحضير وصفة التمر بالمكسرات

يمكن تحضير وصفة التمر بالمكسرات الغنية بالمعادن والألياف الطبيعية التي يحتاجها الجسم، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

وضع السمسم والمكسرات في طاسة على نار هادئة لكي يتم تحميصها.

إزالة نواة التمر ثم يتم وضعه في الخلاط ويضاف إليه المكسرات.

يتم طحن المكونات جيدا ويضاف إليهم البسكويت وتضرب جيدا.

يتم صنع كور من المكونات وتغطيتها بالسمسم من الخارج.

يمكن إضافة الشيكولاتة بداخلها ويمكن تركها سادة حسب الرغبة.

فوائد وصفة التمر بالمكسرات

هناك العديد من الفوائد الهامة لوصفة التمر بالمكسرات والتي تتمثل في الآتي: